Шаранова Пелагея Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранова Пелагея Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Шарановъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шарановъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шарановъ Савелий

Отец ребёнка: Шарановъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шарановъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарановъ Кузьма

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