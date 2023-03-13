Шаранова Пелагея Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Шарановъ Кузьма
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шарановъ Кузьма
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шарановъ Савелий
Отец ребёнка: Шарановъ Кузьма
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шарановъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарановъ Кузьма