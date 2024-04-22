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Ковшова Мария Сергеева

Место рождения

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1907 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1909 ст.

Сын: Ковшов Александр Васильев

Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1911 ст.

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1913 ст.

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.

Дочь: Феодосия Андреева

Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковшов Василий Андреевич

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Смерть
Неизвестно
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