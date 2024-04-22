Ковшова Мария Сергеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1907 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
30.08.1909 ст.
Сын: Ковшов Александр Васильев
Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
03.08.1911 ст.
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
24.04.1913 ст.
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.
Дочь: Феодосия Андреева
Отец ребёнка: Ковшов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно