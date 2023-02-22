Солдаткина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1902 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
19.07.1902

Сын: Солдаткин Иван Иванович

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдаткин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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