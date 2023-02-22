Солдаткина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1902
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно