Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марина Флорова

Отец ребёнка: Флор Иванов

Рождение ребёнка
28.07.1807

Сын: Прохор Фролов

Отец ребёнка: Флор Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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