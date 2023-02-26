Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марина Флорова
Отец ребёнка: Флор Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1807
Сын: Прохор Фролов
Отец ребёнка: Флор Иванов
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно