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Пурицкий Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1865 ст.

Сын: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич

Мать ребёнка: Квятковская Мария

Калвария, Kalvarijos savivaldybė, Marijampolės apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурицкий Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Квятковская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квятковская Мария

Смерть
Неизвестно
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