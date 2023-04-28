Пурицкий Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1865 ст.
Сын: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич
Мать ребёнка: Квятковская Мария
Калвария, Kalvarijos savivaldybė, Marijampolės apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Квятковская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квятковская Мария
Смерть
Неизвестно