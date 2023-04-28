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Кряжевой Михаил Иоакимович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
10.01.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Кряжевого Тимофея Иосифовича и Табуретовой Натальи Георгиевны.
Упоминание
12.01.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со строны жениха на свадьбе Алексея Михайловича Софронова и Татьяны Сампсониевой.
Смерть
Неизвестно
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