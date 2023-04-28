Кряжевой Михаил Иоакимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
10.01.1879 ст.
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Кряжевого Тимофея Иосифовича и Табуретовой Натальи Георгиевны.
Упоминание
12.01.1879 ст.
Свидетель со строны жениха на свадьбе Алексея Михайловича Софронова и Татьяны Сампсониевой.
Смерть
Неизвестно