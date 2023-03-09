Самохина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романовский Александр
Рождение ребёнка
1981
Сын: Самохин Олег
Отец ребёнка: Самохин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самохин Сергей
Отец ребёнка: Самохин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохина Мария
Отец ребёнка: Самохин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самохин Анатолий