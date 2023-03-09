Самохина Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романовский Александр

Мать: Романовская Клавдия Харитоновна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Самохин Олег

Отец ребёнка: Самохин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Сергей

Отец ребёнка: Самохин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина Мария

Отец ребёнка: Самохин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохин Анатолий

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