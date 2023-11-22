Фомин Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1992

Отец: не указан

Мать: Круц Елена

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