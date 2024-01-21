Буркова (Лопатина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркова (Лопатина) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лопатина (Богомолова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Алина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Самко (Буркова) Светлана

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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