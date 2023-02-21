Михайлова (Ларькина) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1884
Дата смерти14.01.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1884
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1918
Дочь: Яковлева Евдокия Прокофьевна
Отец ребёнка: Михайлов Прокофий Михайлович
Лисичино, Зимогорская волость, Валдайский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1976
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область