Михайлова (Ларькина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Ларькина) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1884

Дата смерти

14.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1884

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1918

Дочь: Яковлева Евдокия Прокофьевна

Отец ребёнка: Михайлов Прокофий Михайлович

Лисичино, Зимогорская волость, Валдайский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Прокофий Михайлович

Смерть
14.01.1976
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
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