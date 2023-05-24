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Джугашвили (Васильева) ЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Джугашвили (Васильева) ЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Васильева) КАПИТОЛИНА ГЕОРГИЕВНА
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать:
КАПИТОЛИНА ГЕОРГИЕВНА
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