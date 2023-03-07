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Тарасова Феодосия Дмитриевна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1864

Дочь: Февронья Ильинична

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Илья Илларионович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Тарасов (однодворец) Михаил Ильич

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Илья Илларионович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов (однодворец) Илья Илларионович

Смерть
Неизвестно
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