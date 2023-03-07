Тарасова Феодосия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1864
Дочь: Февронья Ильинична
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Илья Илларионович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Тарасов (однодворец) Михаил Ильич
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Илья Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно