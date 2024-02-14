Адэелифя Низаметдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зейнетдинов) Адиля
Отец ребёнка: Зейнетдинов Абдурахман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Сын: Зейнетдинов Ханнан
Отец ребёнка: Зейнетдинов Абдурахман
Смерть
1946