Адэелифя Низаметдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адэелифя Низаметдин Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зейнетдинов) Адиля

Отец ребёнка: Зейнетдинов Абдурахман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зейнетдинов Абдурахман

Рождение ребёнка
1944

Сын: Зейнетдинов Ханнан

Отец ребёнка: Зейнетдинов Абдурахман

Смерть
1946

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