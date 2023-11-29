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Яков Спиридонов

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Спиридон Иванов

Мать: Матрона Яковлева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Минеева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Минеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Минеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Минеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Вера Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Минеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Минеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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