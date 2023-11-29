Яков Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Спиридон Иванов
Мать: Матрона Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Минеева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Минеева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Минеева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Минеева
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Вера Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Минеева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Минеева
Смерть
Неизвестно