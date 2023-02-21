Birdsong James Lewis
Место рожденияMoniteau, Missouri, United States
Дата рождения11.09.1875
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875
Отец: Birdsong James Birdsong
Мать: Birdsong Louisa D.
Moniteau, Missouri, United States
Место жительства
1880
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Похороны
1943
Flag Spring Cemetery, California, Moniteau, Missouri, United States
Смерть
1943