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Birdsong James Lewis

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Место рождения

Moniteau, Missouri, United States

Дата рождения

11.09.1875

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875

Отец: Birdsong James Birdsong

Мать: Birdsong Louisa D.

Moniteau, Missouri, United States
Место жительства
1880
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Похороны
1943
Flag Spring Cemetery, California, Moniteau, Missouri, United States
Смерть
1943
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