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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Сорокин Ларион Семёнович

Отец ребёнка: Сорокин Семён Никитич

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1696

Сын: Сорокин Степан Семёнович

Отец ребёнка: Сорокин Семён Никитич

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1699

Сын: Сорокин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Сорокин Семён Никитич

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Сутугина Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Сорокин Семён Никитич

д. Полутовская
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