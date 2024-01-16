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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1684
Отец ребёнка: Сорокин Семён Никитич
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Сорокин Семён Никитич
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Сорокин Семён Никитич
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Сутугина Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Сорокин Семён Никитич
д. Полутовская