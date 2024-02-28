Шопен Николай Францишек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шопен Николай Францишек

Место рождения

Варшава

Дата рождения

1771

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1804

Жена: Шопен Юстына

Рождение ребёнка
?.07.1807

Дочь: Шопен Людвика

Мать ребёнка: Шопен Юстына

Рождение ребёнка
01.03.1810

Сын: Шопен Фредерик

Мать ребёнка: Шопен Юстына

Желязова-Воля, Варшавское герцогство
Рождение ребёнка
?.09.1813

Дочь: Шопен Изабелла

Мать ребёнка: Шопен Юстына

Рождение ребёнка
?.08.1818

Дочь: Лукашевич Эмилия

Мать ребёнка: Шопен Юстына

Смерть
1844
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