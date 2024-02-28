Шопен Николай Францишек
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1804
Жена: Шопен Юстына
Рождение ребёнка
?.07.1807
Дочь: Шопен Людвика
Мать ребёнка: Шопен Юстына
Рождение ребёнка
01.03.1810
Сын: Шопен Фредерик
Мать ребёнка: Шопен Юстына
Желязова-Воля, Варшавское герцогство
Рождение ребёнка
?.09.1813
Дочь: Шопен Изабелла
Мать ребёнка: Шопен Юстына
Рождение ребёнка
?.08.1818
Дочь: Лукашевич Эмилия
Мать ребёнка: Шопен Юстына
Смерть
1844