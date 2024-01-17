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Болдырева Татьяна Александровна
Болдырева Татьяна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1960
Пол
Женский
Отец
Болдырев Александр Пантелеевич
Мать
Богомолова Зинавея Егоровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1960
Отец:
Болдырев Александр Пантелеевич
Мать:
Богомолова Зинавея Егоровна
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