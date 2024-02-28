Леонтий Федоров
Место рождения
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Ключарев Федор Васильев
Мать: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Мария Леонтьева
Мать ребёнка: Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Степан Леонтьев
Мать ребёнка: Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
20.09.1805 ст.
Дочь: Фекла Леонтьева
Мать ребёнка: Аксинья Михайлова
Военная служба
С 1805 ст.
Отдан в рекруты, в 1805 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Михайлова
Смерть
Неизвестно