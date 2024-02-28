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Леонтий Федоров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Ключарев Федор Васильев

Мать: Прасковья Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Мария Леонтьева

Мать ребёнка: Аксинья Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Степан Леонтьев

Мать ребёнка: Аксинья Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1805 ст.

Дочь: Фекла Леонтьева

Мать ребёнка: Аксинья Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1805 ст.
Отдан в рекруты, в 1805 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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