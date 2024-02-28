Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения1580
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1580
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1605
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Кондрат Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1615
Сын: Фома Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно