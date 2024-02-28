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Григорий Максимович

Место рождения

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1580

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1550 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1580

Отец: Максим

Мать: не указана

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1605

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Кондрат Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1615

Сын: Фома Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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