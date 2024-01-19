Серебрянников Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Переселились в д.Тастуба до 1816 г. из Ирбитского уезда, Киргинской вол.
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Серебрянников Федор Иванович
Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Серебрянников Василий Иванович
Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Серебрянников Иван Иванович
Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Серебрянников Илья Иванович
Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Серебрянников Авдей Иванович
Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816
31 семья в ревизии 1816 г. д.Тастубы (приписанные к заводам)