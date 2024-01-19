Серебрянников Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребрянников Иван Сергеевич

Серебрянников Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Серебрянников Сергей Иванович

Мать: Серебрянникова Степанида Фоминична

Переселились в д.Тастуба до 1816 г. из Ирбитского уезда, Киргинской вол.
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Серебрянников Федор Иванович

Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Ефремовна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Серебрянников Василий Иванович

Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Ефремовна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Серебрянников Иван Иванович

Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Ефремовна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Серебрянников Илья Иванович

Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Михайловна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Серебрянников Авдей Иванович

Мать ребёнка: Серебрянникова Агафья Михайловна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрянникова Агафья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрянникова Агафья Ефремовна

Смерть
После 1816
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
31 семья в ревизии 1816 г. д.Тастубы (приписанные к заводам)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close