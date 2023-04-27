Nemanjić Stefan I
Место рожденияSerbia
Дата рождения1221
Дата смерти01.05.1280
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1221
Отец: не указан
Мать: не указана
Serbia
Бракосочетание
Около 1250
Жена: Nemanjić Helen
Рождение ребёнка
1253
Сын: Stefan Milutin
Мать ребёнка: Nemanjić Helen
Serbia
Работа или профессия
Неизвестно
1243-1276
Смерть
01.05.1280
Serbia
Похороны
Неизвестно
Manastir Sopoćani