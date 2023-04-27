Nemanjić Stefan I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nemanjić Stefan I

Место рождения

Serbia

Дата рождения

1221

Дата смерти

01.05.1280

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1236 г.р.

Дети

1253 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1221

Отец: не указан

Мать: не указана

Serbia
Бракосочетание
Около 1250

Жена: Nemanjić Helen

Рождение ребёнка
1253

Сын: Stefan Milutin

Мать ребёнка: Nemanjić Helen

Serbia
Работа или профессия
Неизвестно
1243-1276
Смерть
01.05.1280
Serbia
Похороны
Неизвестно
Manastir Sopoćani
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