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Ильюшко Кузьма Григорьевич

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ильюшко Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
29.08.1856

Сын: Ильюшко Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ильюшко Гавриил Кузьмич

Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Сидоренко Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
14.06.1866

Дочь: Нагнойная Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильюшко Варвара Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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