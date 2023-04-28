Ильюшко Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ильюшко Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
29.08.1856
Сын: Ильюшко Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Сидоренко Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
14.06.1866
Дочь: Нагнойная Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Ильюшко Варвара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно