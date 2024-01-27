Толмасова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмасова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кундюкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Толмасов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович

Рождение ребёнка
05.05.1902

Сын: Толмасов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Толмасов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмасов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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