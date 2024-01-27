Толмасова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кундюкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Толмасов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.05.1902
Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Толмасов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Толмасов Василий Петрович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно