Рогова Елизавета Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Рогова) Павла Андреевна
Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Рогова) Августа Андреевна
Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Рогова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Рогова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно