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Рогова Елизавета Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Рогов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Рогова) Павла Андреевна

Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Рогова) Августа Андреевна

Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Рогова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Рогов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Рогова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Рогов Андрей Григорьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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