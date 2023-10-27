Белых Евстигней Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Белых Василий
Мать: Белых Устинья
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Белых Мария Евстигнеевна
Мать ребёнка: Белых Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Белых Валентина Евстигнеевна
Мать ребёнка: Белых Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Алалыкина Лидия Евстигнеевна
Мать ребёнка: Белых Анастасия Николаевна
Смерть
1978