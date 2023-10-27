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Белых Евстигней Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Белых Василий

Мать: Белых Устинья

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Белых Мария Евстигнеевна

Мать ребёнка: Белых Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Белых Валентина Евстигнеевна

Мать ребёнка: Белых Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Алалыкина Лидия Евстигнеевна

Мать ребёнка: Белых Анастасия Николаевна

Смерть
1978
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