Петров Гурий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти?.06.1917
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
С. Алгаево, Мамадышского района лесник, лесной объездчик
Рождение ребёнка
23.02.1913
Дочь: Дасманова Валентина Гурьевна
Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Антонина Гурьевна
Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Полина Гурьевна
Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Петр Гурьевич
Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Анна Гурьевна
Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна
Смерть
?.06.1917