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Петров Гурий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.06.1917

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Алгаево, Мамадышского района лесник, лесной объездчик
Рождение ребёнка
23.02.1913

Дочь: Дасманова Валентина Гурьевна

Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Антонина Гурьевна

Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Александра Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Гурьевич

Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Полина Гурьевна

Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Трифон Гурьевич

Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Петр Гурьевич

Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Анна Гурьевна

Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Сергей Гурьевич

Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Михаил Гурьевич

Мать ребёнка: Петрова Александра Виссарионовна

Смерть
?.06.1917
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