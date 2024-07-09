Шквиря (Рогачева Сизченко) Ефросинья Сидоровна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шквиря (Рогачева Сизченко) Ефросинья Сидоровна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Шквиря Сидор (Исидор) Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Рогач (Рогачев) Автоном Федорович

Отец ребёнка: Рогачев (Рогач) Федор Онисимович

Бракосочетание
До 1873

Муж: Рогачев (Рогач) Федор Онисимович

Восприемник
24.11.1873
Крещенный - Петр 23.11.1873 г.р. Отец - Иващенко Харитон Павлович, крестьянин села Берестового Мать - Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
27.09.1875

Сын: Рогачев Кириак Федорович

Отец ребёнка: Рогачев (Рогач) Федор Онисимович

Восприемники: 1. Бандурка Федор Афанастьевич 2. Левченко Марака жена Ирина Афанасьевна
Восприемник
03.04.1877
Крещенный - Иван 01.04.1877 г.р. Отец - Холод Ванифатий Трофимович Мать - Наталья Афанасьевна
Восприемник
08.11.1877
Крещенный - Михаил 06.11.1877 г.р. Отец - Тристан Евсевий Иванович Мать - Ульяна Минична
Восприемник
10.01.1878
Крещенная - Мелания 08.01.1878 г.р. Отец - Бандурка Григорий Афанасьевич Мать - Анна Филипповна
Бракосочетание
26.08.1879

Муж: Сизченко Ефим (Наум) Георгиевич

Поручители По жениху: - Бандурка Афанасий - Молчанов Ефим По невесте: - Левченко Макар - Вельгинский Еремей
Рождение ребёнка
01.05.1880

Сын: Сизченко Еремей Наумович

Отец ребёнка: Сизченко Ефим (Наум) Георгиевич

Восприемники: 1. Бандурка Иван Афанасьевич 2. Левченко Макара жена Ирина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно

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