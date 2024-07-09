Шквиря (Рогачева Сизченко) Ефросинья Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Шквиря Сидор (Исидор) Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Рогач (Рогачев) Автоном Федорович
Отец ребёнка: Рогачев (Рогач) Федор Онисимович
Бракосочетание
До 1873
Восприемник
24.11.1873
Крещенный - Петр 23.11.1873 г.р. Отец - Иващенко Харитон Павлович, крестьянин села Берестового Мать - Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
27.09.1875
Отец ребёнка: Рогачев (Рогач) Федор Онисимович
Восприемники: 1. Бандурка Федор Афанастьевич 2. Левченко Марака жена Ирина Афанасьевна
Восприемник
03.04.1877
Крещенный - Иван 01.04.1877 г.р. Отец - Холод Ванифатий Трофимович Мать - Наталья Афанасьевна
Восприемник
08.11.1877
Крещенный - Михаил 06.11.1877 г.р. Отец - Тристан Евсевий Иванович Мать - Ульяна Минична
Восприемник
10.01.1878
Крещенная - Мелания 08.01.1878 г.р. Отец - Бандурка Григорий Афанасьевич Мать - Анна Филипповна
Бракосочетание
26.08.1879
Поручители По жениху: - Бандурка Афанасий - Молчанов Ефим По невесте: - Левченко Макар - Вельгинский Еремей
Рождение ребёнка
01.05.1880
Отец ребёнка: Сизченко Ефим (Наум) Георгиевич
Восприемники: 1. Бандурка Иван Афанасьевич 2. Левченко Макара жена Ирина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно