Ляхович (Пелешенко) Екатерина Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляхович Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Ляхович Михаил Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляхович Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Ляхович Михаил Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляхович Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ляхович Михаил Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно