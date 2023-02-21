Ляхович (Пелешенко) Екатерина Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхович (Пелешенко) Екатерина Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пелешенко Игнат Иванович

Мать: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляхович Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Ляхович Михаил Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляхович Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Ляхович Михаил Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляхович Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ляхович Михаил Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхович Михаил Неизвестно

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