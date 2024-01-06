Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Семен Максимович
Мать ребёнка: Соломония Агафоновна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Максим Максимович
Мать ребёнка: Соломония Агафоновна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Соломония Агафоновна
Упоминание
1719
Упоминается в I ревизии
Упоминание
1724
Упоминается в списке прихожан 1724 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/474786#813
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федот Максимович
Мать ребёнка: Соломония Агафоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Максимовна
Мать ребёнка: Соломония Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Агафоновна
Смерть
До 1744
Упоминается в числе выбывших во II ревизии