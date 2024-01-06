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Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Семен Максимович

Мать ребёнка: Соломония Агафоновна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Максим Максимович

Мать ребёнка: Соломония Агафоновна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Соломония Агафоновна

Упоминание
1719
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в I ревизии
Упоминание
1724
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан 1724 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/474786#813
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федот Максимович

Мать ребёнка: Соломония Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Максимовна

Мать ребёнка: Соломония Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Агафоновна

Смерть
До 1744
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в числе выбывших во II ревизии
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