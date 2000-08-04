Чамян Ирина Левоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамян Ирина Левоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.2000

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.2000

Отец: Шамба Родион

Мать: Чамян Елена Левоновна

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