Кахтюрина Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кахтюрина Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Кахтюрин Анатолий Дмитриевич

Мать: не указана