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Кахтюрина Татьяна Анатольевна
Кахтюрина Татьяна Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Кахтюрин Анатолий Дмитриевич
1937 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Кахтюрин Анатолий Дмитриевич
Мать: не указана
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