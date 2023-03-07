Иосифова (Климантова) Матрона Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова (Климантова) Матрона Моисеевна

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Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1830 ст.

Сын: Иосифов Гавриил Гурьевич

Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1832 ст.

Сын: Иосифов Тимофей Гурьевич

Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1833 ст.

Сын: Иосифов Никандр Гурьевич

Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1836 ст.

Дочь: Иосифова Дарья Гуриевна

Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1838 ст.

Сын: Иосифов Стефан Гуриевич

Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1841 ст.

Сын: Иосифов Иоанн (Иван) Гуриевич

Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.04.1843 ст.

Сын: Иосифов Максим Гурьевич

Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1844 ст.

Сын: Иосифов Димитрий Гурьевич

Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1848 ст.

Сын: Иосифов Никита Гуриевич

Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосифов Гурий Евфимиевич

Смерть
Неизвестно
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