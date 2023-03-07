Иосифова (Климантова) Матрона Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1830 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич
Рождение ребёнка
29.05.1832 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич
Рождение ребёнка
27.10.1833 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич
Рождение ребёнка
10.03.1836 ст.
Дочь: Иосифова Дарья Гуриевна
Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич
Рождение ребёнка
28.11.1838 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич
Рождение ребёнка
05.01.1841 ст.
Сын: Иосифов Иоанн (Иван) Гуриевич
Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич
Рождение ребёнка
21.04.1843 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич
Рождение ребёнка
19.10.1844 ст.
Сын: Иосифов Димитрий Гурьевич
Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич
Рождение ребёнка
09.09.1848 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Гурий Евфимиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно