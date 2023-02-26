(Валуева) Васса Трофимова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.01.1839
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Свирин Алексей Трофимов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно