(Валуева) Васса Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Валуева) Васса Трофимова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.01.1839

Муж: Свирин Алексей Трофимов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Свирин Алексей Трофимов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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