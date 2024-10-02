Pönkkä (Kaukinen) Vappu (Valpuri) Eskontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPönkkä (Kaukinen) Vappu (Valpuri) Eskontytär

Pönkkä (Kaukinen) Vappu (Valpuri) Eskontytär

Место рождения

Muolaa, Finland

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Kaukin / Kaukinen Esko Eskonpoika

Мать: Kaukin (Kaukinen) (Hänninen) Riitta Yrjöntytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pönkkä Antti Paavonpoika

Рождение ребёнка
1742

Сын: Pönkkä Antti Antinpoika

Отец ребёнка: Pönkkä Antti Paavonpoika

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Varis (Waris) (Pönkkä) Maria Antitytär

Отец ребёнка: Pönkkä Antti Paavonpoika

Рождение ребёнка
02.11.1757

Сын: Pönkkä Tuomas Antinpoika

Отец ребёнка: Pönkkä Antti Paavonpoika

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.