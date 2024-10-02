Pönkkä (Kaukinen) Vappu (Valpuri) Eskontytär
Место рожденияMuolaa, Finland
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Pönkkä Antti Paavonpoika
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Varis (Waris) (Pönkkä) Maria Antitytär
Отец ребёнка: Pönkkä Antti Paavonpoika
Рождение ребёнка
02.11.1757
Отец ребёнка: Pönkkä Antti Paavonpoika
Смерть
Неизвестно