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Ирина Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1835

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Стефанов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1838

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Василий Стефанов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Илларион Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Иван Флоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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