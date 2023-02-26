Ирина Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1835
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Стефанов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1838
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Василий Стефанов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Илларион Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Бракосочетание
08.11.1848
Муж: Иван Флоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно