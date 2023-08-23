Чернова (Бодякова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Бодякова) Клавдия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1924

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: Чернов Сергей Иванович

Мать: Прибыткова Матрёна Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1948

Сын: Бодяков Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Бодяков Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Бодяков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Бодяков Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1961

Дочь: Бодякова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Бодяков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бодяков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодяков Николай Иванович

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