Чернова (Бодякова) Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924
Рождение ребёнка
01.02.1948
Сын: Бодяков Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Бодяков Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Отец ребёнка: Бодяков Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1961
Дочь: Бодякова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Бодяков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Бодяков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно