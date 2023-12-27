Маркушина (Флорова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1885
Отец: Флоров Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1913
Рождение ребёнка
13.03.1914
Сын: Маркушин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Маркушин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1918
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Маркушин Григорий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно