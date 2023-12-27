Маркушина (Флорова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркушина (Флорова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1885

Отец: Флоров Иван Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1913

Муж: Маркушин Григорий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1914

Сын: Маркушин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Маркушин Григорий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1918

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Маркушин Григорий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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