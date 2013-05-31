Воронин Павел Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Павел Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2013

Отец: Воронин Юрий Викторович

Мать: Посохова Евгения

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