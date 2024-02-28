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Гультяев Игнатий Терентьевич

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Гультяев Терентий Борисович

Мать: Гультяева Анастасия Петровна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Жена: Гультяева Мария Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.

Сын: Гультяев Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.

Дочь: Гультяева Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.

Дочь: Гультяева Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.

Дочь: Гультяева Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1912 ст.

Дочь: Гультяева Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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