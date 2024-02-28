Гультяев Игнатий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.
Сын: Гультяев Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.
Дочь: Гультяева Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.
Дочь: Гультяева Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.
Дочь: Гультяева Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
10.07.1912 ст.
Дочь: Гультяева Елена Игнатьевна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Иосифовна
Смерть
Неизвестно