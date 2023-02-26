Марфа Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Ефимова

Марфа Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1911

Дочь: Анастасия Пахомова

Отец ребёнка: Пахом Григорьев

сельцо Дубаши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1914

Дочь: Любовь Пахомова

Отец ребёнка: Пахом Григорьев

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахом Григорьев

Смерть
Неизвестно
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