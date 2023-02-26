Марфа Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1911
Дочь: Анастасия Пахомова
Отец ребёнка: Пахом Григорьев
сельцо Дубаши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1914
Дочь: Любовь Пахомова
Отец ребёнка: Пахом Григорьев
Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахом Григорьев
Смерть
Неизвестно