Кошевой Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошевой Александр Сергеевич

Кошевой Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985

Отец: не указан

Мать: Капустенко Елена Вячеславовна

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