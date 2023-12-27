Демина (Башкирова) Дарья Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Бракосочетание
07.11.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1895
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.11.1897
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.02.1900
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.03.1902
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.04.1905
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.08.1907
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.08.1910
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.04.1913
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.04.1915
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951