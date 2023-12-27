Демина (Башкирова) Дарья Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Башкирова) Дарья Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Башкиров Фаддей Павлович

Мать: Башкирова Мавра Васильевна

Бракосочетание
07.11.1894

Муж: Демин Иван Игнатьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1895

Сын: Демин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1897

Сын: Демин Александр Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1900

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1902

Сын: Демин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1905

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1907

Сын: Демин Степан Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1910

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1913

Сын: Демин Василий Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1915

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Демин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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