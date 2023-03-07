Соболева Юлия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1902 ст.
Дочь: Соболева Анна Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1905 ст.
Сын: Соболев Павел Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1909 ст.
Дочь: Соболева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1911 ст.
Дочь: Соболева Мария Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1914 ст.
Сын: Соболев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1916 ст.
Дочь: Соболева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно