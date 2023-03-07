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Соболева Юлия Николаевна

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Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1902 ст.

Дочь: Соболева Анна Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1905 ст.

Сын: Соболев Павел Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.02.1909 ст.

Дочь: Соболева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1911 ст.

Дочь: Соболева Мария Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1914 ст.

Сын: Соболев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1916 ст.

Дочь: Соболева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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