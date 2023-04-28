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Извеков Григорий Пантелеймонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.02.1891

Дата смерти

15.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1891

Отец: Извеков Пантелеймон Георгиевич

Мать: Извекова Дарья Николаевна

Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Извекова Елена Васильевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1915

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Извекова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Извеков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Извекова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
07.08.1918

Сын: Извеков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Извекова Елена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.11.1918
Причина смерти: тиф
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