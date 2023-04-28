Извеков Григорий Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения01.02.1891
Дата смерти15.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1891
Бракосочетание
10.02.1913
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1915
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Извекова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
20.04.1916
Сын: Извеков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Извекова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1918
Сын: Извеков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Извекова Елена Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.11.1918
Причина смерти: тиф