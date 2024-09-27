Петрыкина КСЕНИЯ СИДОРОВА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1895
Сын: Петрыкин РОМАН ЕВСТИГНЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ
солдат Семен Аггеевич Суздальцев и кр.ж. Анастасия Петрова Петрыкина
Рождение ребёнка
27.09.1897
Сын: Петрыкин ГРИГОРИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ
Солдат. унтер-офицер Козьма Дмитриевич Петрыкин и девица Анна Семеновна Тарасова
Рождение ребёнка
29.05.1899
Сын: Петрыкин ЕГОР ЕВСТИГНЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ
Василий Стефанов Тарасов и Пелагея Евдокимовна Петрыкина
Рождение ребёнка
06.03.1903
Сын: Петрыкин ВАСИЛИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
06.02.1905
Сын: Петрыкин ДМИТРИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
28.01.1908
Сын: Петрыкин Григорий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
27.09.1910
Сын: Петрыкин АЛЕКСЕЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ
Восприемники: Наум Никитьевич Петрыкин и кр. Варвара Яковлевна Петрыкина 126 страница И282-2-111 ГАВО