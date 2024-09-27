Петрыкина КСЕНИЯ СИДОРОВА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрыкина КСЕНИЯ СИДОРОВА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Петрыкин РОМАН ЕВСТИГНЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
солдат Семен Аггеевич Суздальцев и кр.ж. Анастасия Петрова Петрыкина
Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Петрыкин ГРИГОРИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Солдат. унтер-офицер Козьма Дмитриевич Петрыкин и девица Анна Семеновна Тарасова
Рождение ребёнка
29.05.1899

Сын: Петрыкин ЕГОР ЕВСТИГНЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Василий Стефанов Тарасов и Пелагея Евдокимовна Петрыкина
Рождение ребёнка
06.03.1903

Сын: Петрыкин ВАСИЛИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Петрыкин ДМИТРИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
28.01.1908

Сын: Петрыкин Григорий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Петрыкин АЛЕКСЕЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин ЕВСИГНЕЙ ВАСИЛИСКОВ

Восприемники: Наум Никитьевич Петрыкин и кр. Варвара Яковлевна Петрыкина 126 страница И282-2-111 ГАВО

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