Бородавка Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1877
Сын: Бородавка Игнатий Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1880
Дочь: Бородавка Мотрона Матвеевна
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1885
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1888
Сын: Бородавка Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1890
Сын: Бородавка Моисей Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно