Бородавка Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1877

Сын: Бородавка Игнатий Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1880

Дочь: Бородавка Мотрона Матвеевна

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1885

Сын: Бородавка Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1888

Сын: Бородавка Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1890

Сын: Бородавка Моисей Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавка Матвей Семенович

Смерть
Неизвестно
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