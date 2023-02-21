Степанова (Артемьева) Нина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926
Отец: Артемьев Иосиф
Мать: Артемьева Анна Иванова
Рождение ребёнка
18.04.1954
Дочь: Текфи Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Степанов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1958
Сын: Степанов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Степанов Евгений Васильевич
Смерть
Неизвестно