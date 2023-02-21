Степанова (Артемьева) Нина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Артемьева) Нина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926

Отец: Артемьев Иосиф

Мать: Артемьева Анна Иванова

Рождение ребёнка
18.04.1954

Дочь: Текфи Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Степанов Евгений Васильевич

Заполярный, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
29.04.1958

Сын: Степанов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Степанов Евгений Васильевич

Заполярный, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
Неизвестно
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