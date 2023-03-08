Окулова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ксения
Рождение ребёнка
08.10.1967
Сын: Окулов Александ Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно