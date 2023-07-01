Гринев Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринев Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1980

Дочь: Гринева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабунина Надежда Алексеевна