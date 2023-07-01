Гринев Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1980
Дочь: Гринева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабунина Надежда Алексеевна